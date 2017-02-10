Стена на границе США с Мексикой, указ о сооружении которой подписал президент США Дональд Трамп, обойдется в 21,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности (МВБ).

В документе указано, что это будет целая система стен и заборов. Согласно плану, граница таким образом будет «запечатана» на протяжении почти 2 тысяч километров, сообщает 112 Украина.

Работы планируют завершить в конце 2020 года.

Напомним, в конце января президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний и подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой.