Российские спецслужбы в течение многих лет отправляет в страны Евросоюза своих агентов под видом просителей убежище.

Об этом рассказали авторы фильма «Холодная война Путина» в эфире телеканала ZDF, сообщает УНИАН.

В фильме рассказывается, что агенты прибывают в Европу по фальшивым документам для внедрения в мусульманские общины стран ЕС, «чтобы подорвать и дестабилизировать Запад».

Основным источником информации в фильме выступает бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ. Его лицо не показывают и не называют имени.

В фильме говорится, что это бывший полковник ФСБ, который прослужил в структуре 20 лет и лично принимал участие в операциях по внедрению агентов под видом беженцев.

«Бывший полковник ФСБ, возможно, самый высокопоставленный офицер российских спецслужб, перебравшийся в Европу во время правления Путина», - отмечают авторы.

Автор фильма Эгмонт Кох указывает, что в общей сложности встречался с ним пять раз и провел более 15 часов разговора, как под камеру, так и без видеозаписи.