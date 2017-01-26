Президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний и подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Он по-прежнему настаивает, что платить за стену в итоге будет Мексика, сообщает ВВС.

В среду в интервью ABC News Трамп заявил, что Мексика «абсолютно, на 100%» возместит США стоимость стены.

«Мы начнем эти переговоры довольно скоро. И нам - в какой-то форме - возместит расходы Мексика», - заявил Трамп.

Решение о возведении пограничного барьера теперь должно быть одобрено конгрессом.

«То, что я делаю, - на благо Соединенных Штатов», - добавил он, указав, что строительство «физически непреодолимой» преграды на границе сэкономит миллиарды долларов и сбережет множество жизней, так как положит конец трансграничной организованной преступности.

Указ предусматривает среди прочего создание 10 тысяч новых рабочих мест в области контроля за границей.

По словам Трампа, его план также пойдет на благо Мексике.

Мексиканские власти в прошлом не раз заявляли, что не намерены платить за стену.

По словам Трампа, его правительство немедленно приступит к работе по возведению стены на границе между двумя странами.

Обращаясь к сотрудникам министерства внутренней безопасности, президент заявил, что стена предотвратит проникновение в США нелегальных иммигрантов и наркокартелей из всей Южной Америки.