В отчетах СММ ОБСЕ есть доказательства того, что накануне обострения ситуации под Авдеевкой Россия и контролируемые ею незаконные вооруженные формирования готовили масштабное наступление. Такое заявление 9 февраля сделала во время заседания постоянного совета в Вене представитель США в ОБСЕ Кейт Бернс.

«За неделю до начала штурма СММ наблюдала в подконтрольном боевикам Хрустальном грузовики с боеприпасами, которые формой и размером соответствовали ракетам для РСЗО. За два дня до начала штурма, БПЛА СММ ОБСЕ заметил 45 грузовиков военного типа в камуфляжном окрасе в 500 метрах от железнодорожной станции в контролируемой боевиками Амвросиевке, которая находится всего в 15 километрах от российской границы. Террористы преследовали наблюдателей СММ и вынудили их покинуть местность. В тот же день СММ было отказано в доступе к подконтрольному боевикам н.п. Маркино, которое находится менее чем в 5 километрах от российской границы», — заявила Бернс, сообщает Inforesist.

По ее словам, спутниковые снимки показали не менее шести артиллерийских позиций на подконтрольной НВФ территории в пределах досягаемости Авдеевки.

Бернс также рассказала, что комбинированные российско-оккупационные войска расширяли свои позиции возле Авдеевки в течение шести месяцев, в том числе и в подконтрольных Киеву районах на линии соприкосновения.

«Эту эскалацию подготовила Россия и боевики. Как только начались боевые действия, объединенные российско-террористические силы блокировали доступ СММ к Ясиноватой в течение следующих трех дней», — заявила представитель СММ.

При этом Бернс снова призвала Россию прекратить агрессию против Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

5 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.

6 февраля электроснабжение и водоснабжение города были восстановлены.