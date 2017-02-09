Соломенский районный суд города Киева избрал меры пресечения пятерым подозреваемым в завладении средствами ГП НАЭК «Энергоатом», сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Четырем из них избрана мера в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, суммарный объем которого – 35,5 млн грн. Соответствующие постановления вынесены 8 и 9 февраля.

В частности, как альтернатива содержания под стражей судом определены размеры залогов: для должностного лица АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» - в размере 4 млн грн, для трех других подозреваемых - представителей коммерческих структур - в размере 10,5 млн грн каждому. Одному из руководителей коммерческой структуры, который предоставил обличительные показания, суд избрал домашний арест.

Напомним, 6 февраля детективы НАБУ задержали 5 человек по подозрению в завладении средствами одной из атомных электростанций ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере 30 млн гривен.