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Сегодня, 6 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали пять человек, вероятно причастных к коррупционной схеме завладения средствами одной из атомных электростанций ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере 30 млн гривен по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

В ходе расследования детективы НАБУ установили, что задержанные – должностное лицо АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом» и четыре представителя коммерческих структур – при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышали рыночные в 18-34 раза).

В течение суток задержанным планируется сообщить о подозрении и в дальнейшем выбрать меры пресечения.
ForUm

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