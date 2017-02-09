На Минской международной книжной ярмарке российские издательства выставили на стенды книги о членах НВФ, участвовавших в оккупации Донбасса.

Так, издательство «Книжный мир» представило книги «Рыцари Новороссии. Хроники Корреспондента легендарного Моторолы» Геннадия Дубового и «Донбасс: от Славянска до Дебальцево» Михаила Поликарпова, на обложках которых есть и уже ликвидированные «Гиви» (Михаил Толстых) и «Моторола» (Арсен Павлов).

Разжигающую межнациональную вражду литературу уже убрали со стендов, сообщает УНИАН, ссылаясь на белорусское Радио Свобода.

«Людей предупредили, что эти книги в нашей стране нежелательны, в Беларуси есть список экстремистской литературы, запрещенной. При нас убрали и вроде бы все поняли», – сообщил собеседник агентства.

«Осматриваем мы не только российские стенды, но и все другие. Будем и дальше отслеживать», – добавил представитель издательства-организатора выставки «Макбел».

Напомним, командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит 8 февраля в Донецке в результате теракта.

16 октября 2016 года одного из известных членов НВФ «ДНР» Арсена Павлова с позывным «Моторола» взорвали в Донецке в лифте дома, где он жил.