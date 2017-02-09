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И.о. генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер подчеркивает особую ответственность России за соблюдение Минских договоренностей. Об этом она заявила в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе, сообщает пресс-служба Кабмина.

Геттемюллер отметила, что прекращение огня на Донбассе нарушается почти каждый день в течение последних двух лет. По ее словам, на прошлой неделе миссия ОБСЕ зарегистрировали более 10 тыс. нарушений прекращения огня за один день, в том числе из тяжелого вооружения, запрещенного Минского договоренностями.

«Мы видели обострения военных действий. Мы не должны это воспринимать как новую норму. Очень важно, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли наблюдать по всей территории Украины до границы с Россией, как требуют Минские соглашения», - отметила Геттемюллер.

«В этом контексте и.о. генерального секретаря НАТО подчеркнула особую ответственность России по соблюдению требований Минских договоренностей», - сказано в сообщении.
ForUm

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