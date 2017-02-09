По состоянию на день 9 февраля украинские дипломаты не имеют информации о месте пребывания экипажа судна BBC Carribean, среди членов которого есть гражданин Украины. Об этом сообщил руководитель управления консульского обеспечения государственной консульской службы МИД Василий Кирилич.

«Посольство Украины в Нигерии в оперативном порядке взаимодействует с правоохранительными органами этой страны в деле установления места нахождения членов экипажа судна BBC Carribean. Генеральное консульство Украины в Гамбурге взаимодействует с судовладельцем. На данный момент пока неизвестно место пребывания членов экипажа, как и не обнародованы требования для их освобождени », - отметил Кирилич, сообщает Радио Свобода.

Между тем, российские СМИ сообщают, что капитан грузового судна вышел на связь. Как рассказал отец одного из взятых в плен российских моряков Игорь Рябой, капитан связался с компанией-владельцем корабля. Он рассказал, что все взятые в плен моряки здоровы, и попросил родственников не волноваться.

Напомним, экипаж был захвачен в плен неизвестными в территориальных водах Нигерии 6 февраля. Известно, что корабль принадлежит немецкой компании. Он направлялся из Камеруна в Гану.