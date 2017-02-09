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Для установления причин смерти бывшего футболиста Виктора Чанова назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщает пресс-служба полиции Киева.

8 февраля около 22:50 в дежурную часть киевской милиции поступило сообщение от врача о том, что в отделении нейрохирургии скончался бывший футболист, местный житель 1959 года.

«Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 года в 10 часов доставила в медицинское учреждение «скорая» из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты», - рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.

Пациенту с тяжелым диагнозом оказывалась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания. Вчера вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Все собранные материалы через органы прокуратуры будут переданы в Главное управление Национальной полиции в Киевской области, поскольку трагическое событие произошло в Киевской области.

Напомним, 8 февраля бывший вратарь сборной СССР и киевского «Динамо» скончался в возрасте 57 лет.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что 20 января на Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева. Его родственники опровергли эту информацию.

 
ForUm

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