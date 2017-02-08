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В результате нападения пиратов на судно в территориальных водах Нигерии похищен украинец и семь россиян. Об этом сообщает посольство России в Нигерии.

«В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean», — говорится в Twitter дипучреждения.

 


 

«С борта подвергшегося пиратскому нападению судна похищены семь граждан России и гражданин Украины», — отмечается в нем.

 


 
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