В результате нападения пиратов на судно в территориальных водах Нигерии похищен украинец и семь россиян. Об этом сообщает посольство России в Нигерии.
«В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean», — говорится в Twitter дипучреждения.
В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно «BBC Caribbean».— Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 февраля 2017 г.
«С борта подвергшегося пиратскому нападению судна похищены семь граждан России и гражданин Украины», — отмечается в нем.
С борта подвергшегося пиратскому нападению судна «BBC Caribbean» похищены семь граждан России и гражданин Украины.— Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 февраля 2017 г.
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