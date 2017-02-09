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Санкции против России нужны, чтобы найти пути урегулирования ситуации, в которой оказалась Украина из-за агрессии РФ.

Об этом премьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас сказал на совместном с Президентом Украины Петром Порошенко брифингу в Киеве, сообщает Укринформ.

«Санкции должны продолжаться, но мы должны найти диалог, потому что санкции не могут быть просто как наказание. Мы вводим санкции, чтобы поговорить и найти пути решения вопроса», - сказал Ципрас.

По его словам, этот кризис в Украине повлиял на связи со всеми странами, на отношения Евросоюза с Россией. «Я могу сказать, что это влияет на безопасность и энергетическую ситуацию в регионе. Судя по всему, считаем, что мы должны прибегнуть ко всем возможным мерам, чтобы наработать «дорожную карту» преодоления кризиса», - сказал Ципрас.

Он отметил, что Греция имеет особый интерес и заинтересованность в налаживании ситуации и установлении мира в Украине, «поскольку на Востоке проживает большое количество этнических греков и очевидно, что кризис в Украине влияет на Грецию».

Ципрас также подчеркнул, что Греция четко придерживается международного права и считает, что территориальная целостность любого государства должна быть нерушимой.
ForUm

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