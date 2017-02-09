Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 17 февраля рассматривается как дата, когда может состояться следующая встреча глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» в городе Бонн (Германия). Об этом он сообщил на пресс-конференции «Создание Украинского института: мягкая сила для продвижения современной Украины в мире».

«Мы сейчас ведем консультации с немецкими друзьями и с французскими друзьями, каким образом организовать встречу. Возможно, это будет встреча на уровне иностранных дел. Сейчас рассматривается несколько опций, одна из опций - это 17-е (февраля) на полях «Большой двадцатки», - сказал Климкин, сообщает УНИАН.

«В принципе опция неплохая для нас, поскольку позволяет также проинформировать других министров «двадцатки» о том, что делает Россия сейчас на Донбассе, поэтому обсуждаем эти опции. Будет у меня также в ближайшие часы контакт с Зигмаром Габриэлем, и тогда мы формально определимся», - сказал министр.

По его словам, главное - это результат такой встречи.

Напомним, 8 фкевраля уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с РФ Гернот Эрлер заявил, что в Германии считают возможной встречу глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» по поддержанию режима прекращения огня на Донбассе на следующей неделе в Бонне.