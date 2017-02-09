Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала новый рейтинг национальных сборных, в котором сборная Украины осталась на 30-м месте, а команда России обновила свой антирекорд, опустившись на 61-е место. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт FIFA.

На счету команды Андрея Шевченко 805 баллов. Украинцы оказались единственными среди своих соседей по рейтинговой таблице, кто остался на прежней позиции по сравнению с декабрьским рейтингом.

В свою очередь, сборная России опустилась на 5 мест – с 56-й на 61-ю позицию, обновив антирекорд рейтинга. Россияне пропустили вперед команды Панамы, Марокко, Мали, Камеруна и Венесуэлы.

В первой пятерке рейтинга изменений не произошло – Аргентина, Бразилия, Германия, Чили и Бельгия остались на своих местах. Франция обогнала Колумбию в борьбе за 6-7 места, а десятку сильнейших, как и прежде, замыкают Португалия, Уругвай и Испания. Следующая версия рейтинга будет опубликована 9 марта.



