Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер (Gernot Erler) в среду, 8 февраля, в эфире радио Deutschlandfunk заявил, что на следующей неделе в Бонне могут состояться переговоры министров иностранных дел стран «нормандской четверки».

По его словам, эта тема будет обсуждена в рамках встречи Большой двадцатки в Бонне.

Заключенные два года назад Минские договоренности остаются вполне приемлемыми, однако, к сожалению, не хватает воли для их выполнения, считает Эрлер.

Текущую ситуацию на Донбассе он назвал «удручающей», напомнив, что Минские соглашения были подписаны еще два года назад, но до сих пор не удалось достичь того, чтобы пушки молчали, а все 13 пунктов соглашений были выполнены. «Вместе с тем боевые действия постоянно вспыхивают с новой силой и завершаются взаимными обвинениями сторон», - подчеркнул Эрлер. Особого прогресса, по мнению политика, нет и в вопросе выработки новой «дорожной карты», по которой существует принципиальная договоренность между сторонами, и которая имеет конкретизировать процесс выполнения каждого из 13 пунктов Минских соглашений, сообщает DW.

«Но и здесь до сих пор не удалось достичь прорыва», - констатировал чиновник и добавил, что украинской и российской стороне «не хватает политической воли на самом высоком уровне для полного выполнения подписанных ими же договоренностей».

«Это как рефлекс - каждый раз, как обостряется ситуация, восстанавливается политический процесс, и политические советники от каждой из сторон снова собираются в «нормандском формате». Следующим шагом становится то, что встречаются министры иностранных дел, а в конечном итоге может состояться встреча между тремя президентами и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Мы уже не раз были свидетелями этого механизма», - отметил Эрлер.

Он признал и то, что с приходом нового президента США Дональда Трампа, в Киеве чувствуют определенное беспокойство, не зная, чего теперь ждать от Вашингтона, но надеются на продолжение западных санкций против России. По оценкам Эрлера, в ЕС консенсус относительно продолжения санкций и в дальнейшем сохраняется.

Напомним, 7 февраля Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Украине. Стороны договорились продолжать сотрудничество в «нормандском формате».