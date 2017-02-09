Мэр Киева Виталий Кличко обязал «Киевэнерго» и «Еврореконструкцию» предоставить киевлянам доступ к снятию показаний домового счетчика, чтобы обеспечить прозрачность начислений за тепло в каждом доме города.

Такое поручение мэр дал по результатам доклада в Киевсовете заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева по стоимости отопления в столице, проблемам с заоблачными платежами и путям их решения, сообщает пресс-служба городского головы.

Кличко отметил, что «Киевэнерго» должно прекратить практику начислений за отопление более чем за один календарный месяц.

«Вместе с тем, мы должны признать тот факт, что уровень энергопотребления киевских домов чрезвычайно высок. И это тоже напрямую влияет на размер цен на отопление. Поэтому подчеркиваю: мы разработали ряд энергоэффективных программ, которые помогут уменьшить заоблачные счета, которые получают киевляне», - отметил мэр.

По его словам, в Киеве разработали социально-коммунальный пакет, в который вошли следующие программы: 70/30 - действует для всех домов столицы и включает теплосанации, замену окон и дверей, утепление стен и тому подобное; возмещение 30% стоимости госкредитов на энергосбережение; бесплатная установка квартирных счетчиков социально незащищенным гражданам; бесплатная вода: капремонт и строительство бюветов; индивидуальные тепловые пункты; установление счетчиков (в том числе украденных) капитальный ремонт систем горячего водоснабжения; ремонт аварийных теплосетей.