В Афганистане застрелили шестерых сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщает ВВС.
Это были местные жители, доставлявшие гуманитарную помощь в пострадавшие от снегопадов районы.
Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) были убиты боевиками группировки, предположительно сторонниками «Исламское государство».
Представитель Красного Креста Томас Гласс сообщил, что еще двое сотрудников пропали.
Погибшие и раненые сотрудники МККК были местными жителями.
Красный Крест не уточняет, кто стоит за нападением, которое произошло в северной провинции Джаузджан.
Представители международной организации доставляли туда гуманитарные грузы в отдаленные районы, пострадавшие в результате сильных снегопадов.
На этой неделе стало известно, что жертвами схода лавин, снежных бурь и сильных морозов на северо-востоке Афганистана стали больше 100 человек.
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