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В Афганистане застрелили шестерых сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщает ВВС.

Это были местные жители, доставлявшие гуманитарную помощь в пострадавшие от снегопадов районы.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) были убиты боевиками группировки, предположительно сторонниками «Исламское государство».

Представитель Красного Креста Томас Гласс сообщил, что еще двое сотрудников пропали.

Погибшие и раненые сотрудники МККК были местными жителями.

Красный Крест не уточняет, кто стоит за нападением, которое произошло в северной провинции Джаузджан.

Представители международной организации доставляли туда гуманитарные грузы в отдаленные районы, пострадавшие в результате сильных снегопадов.

На этой неделе стало известно, что жертвами схода лавин, снежных бурь и сильных морозов на северо-востоке Афганистана стали больше 100 человек.
ForUm

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