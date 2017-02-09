Члены незаконных вооруженных формирований из стрелкового оружия и минометов снова обстреляли контрольный пост «Марьинка», сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Обстрел велся со стороны неподконтрольного населенного пункта Александровка.

«Огонь боевики открыли вчера после 20:00 и почти час вели прицельные обстрелы из стрелкового оружия и минометов. Более десятка гранат разорвались рядом с блокпостом, на котором несут службу пограничники совместно военнослужащими Вооруженных сил», - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Напомним, днем ​​ранее НВФ из этого же населенного пункта также обстреляли контрольный пост «Марьинка».