Украинцы ежегодно должны платить за «лишние» квадратные метры жилой площади. Размер налога определяют городские советы, а сами средства идут в бюджет города. «Лишней» считается площадь не меньше 60 квадратных метров для квартиры и 120 квадратов – для домов. Сайт «Сегодня» выяснил, сколько, кому и когда украинцы заплатят за свою недвижимость.

Сколько заплатим

В прошлом году за каждый лишний квадрат украинцы платили до 3% от минимальной зарплаты, в этом году ставку снизили до 1,5%. При этом закон определяется только максимальный размер налога, городская власть имеет право установить любую ставку в пределах от 0 до 1,5% от минималки. Такая же ситуация и с площадью, за которую нужно платить налог. Для квартиры она должна быть не меньше 60 квадратов, а для домов – 120 квадратов.

Платежки будут приходить украинцам до первого июля этого года. В этом году придется заплатить налог за прошлый год, а в 2017-м – за 2016-й. Поэтому и заработная плата будет учитываться по состоянию на прошлый год. Тогда минималка в Украине было 1378 гривен. К примеру, в Киеве ставка налога – 1%, при этом налог нужно платить за квартиру площадью больше 60 квадратов. Если семья живет в квартире площадью 100 квадратных метров, придется заплатить 551,2 гривни налога. Уже в следующем году за такую же квартиру в связи с ростом минимальной зарплаты придется заплатить 1280 гривен.

Налог на недвижимость пополняет бюджет города, за счет которого местная власть строит дороги, ремонтирует школы и т.д.

Если общая площадь квартиры (или нескольких квартир) – от 300 квадратных метров, или площадь дома от 500 квадратных метров, дополнительно придется заплатить «налог на роскошь» – еще по 25 тысяч гривен за каждый из указанных объектов.

Платить придется за:

Жилой дом

Пристройка к дому

Квартира

Комната в коммуналке

Дом на даче

Согласно закону, больше всего придется заплатить за квартиру, которую владельцы сдают в аренду. В таком случае «лишним» считается каждый квадратный метр. Так, за квартиру площадью 100 квадратов, которая сдается в аренду, придется в этом году заплатить не 551,2 гривни, а 1378 гривен.

За недвижимость в зоне отчуждения, общежития, аварийное жилье платить налог не придется. К тому же, по закону не облагается налогом имущество сирот и одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида. Не нужно платить налог с детских садиков, коммунальных зданий, храмов.

Список недвижимости, за которую не нужно платить налоги:

Объекты недвижимости, принадлежащие государству или территориальным громадам

Объекты недвижимости в зонах отчуждения и безусловного отселения

Детские дома семейного типа

Объекты жилой недвижимости, которые принадлежат детям-сиротам, детям. лишенным родительской опеки, детям-инвалидам, которые воспитываются одинокими родителями

Общежития

Здания промышленности, в частности производственные корпуса, цеха, складские помещения промышленных предприятий

Здания, сооружения сельскохозяйственных товаропроизводителей, предназначенные для использования непосредственно в сельскохозяйственной деятельности

Объекты жилой и нежилой недвижимости, находящихся в собственности общественных организаций инвалидов и их предприятия

Когда нужно заплатить налог и что грозит должникам

До 1 июля налоговая служба разошлет решения-уведомления и квитанции с суммами налога. Заплатить нужно до конца августа (в течение 60 дней). Если платежку просрочить на месяц, придется заплатить штраф в размере 10% от суммы начисленного налога, за второй месяц – 20%. Помимо штрафа, за просрочку ачисляется пеня —0,05% от общей суммы за каждый день просрочки.

В прошлом году, рассказывает юрист Александр Плохотник, решения-уведомления приходили украинцам с большим опозданием, поэтому Фискальная служба приняла решение взимать пеню спустя 60 суток после дня получения платежки.

«Проблемы действительно было. Многие просто получали уже уведомления с пеней и оплачивали. Хотя, если платежка не пришла вовремя, можно было пеню не платить. Я бы сказал, что правильно в этой ситуации, если знаешь, что нужно платить налог на недвижимое имущество, и платежка не пришла, обратится в орган Фискальной службы по месту жительства и поинтересоваться, почему так произошло. Тут нужно еще учитывать, в каком городе проживаете. В некоторых городах необлагаемую налогом площадь пересмотрели. Например, в одном году было 60 метров, потом могли пересмотреть до 80 метров. Из-за этого мог не прийти счет. Нужно разбираться в каждом конкретном случае. Лучше обратиться в фискальную службу по месту жительства и уточнить», – говорит юрист.

Кроме того, за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 212 УКУ). Согласно этой статьи, максимальная сумма штрафа – 8500 гривен.

В Фискальной службе заявляют, что налог на недвижимость существует во всех странах Европы. «Во всех странах Европы и большинстве стран мира этот налог существует, и его платят граждане. В Украине он уплачивается в местный бюджет (т.е. бюджет, где проживают граждане, владеющие недвижимостью). В связи с децентрализацией, реформой местного самоуправления, органам местного самоуправления предоставлено больше полномочий», – цитирует пресс-служба налоговой начальника отдела Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Юрия Тимощука.

К слову, в прошлом году по решению органов местной власти 1% от минималки с каждого метра взимали в Киеве, Львове, Черновцах, Тернополе, Луцке, Ужгороде, Черкассах, Хмельницком, Полтаве, Херсоне, Чернигове и Николаеве. 2% – в Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и Сумах.

Согласно данным, размещенным на сайте Фискальной службы, большинство местных советов приняли решение взимать с нежилой недвижимости (сараев, гаражей, погребов и т.п.) 0% от минимальной зарплаты.