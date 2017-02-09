Новоназначенный глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прокомментировал информацию о множестве квартир и машин в собственности у его сожительницы Виктории Князевой.

Об этом он рассказал в эфире 24-ла канала, сообщает Укринформ.

«Это очень больной для меня вопрос, потому что он затрагивает не финансовую составляющую Сергея Николаевича Князева, а более личностные взаимоотношения. И оценивать свою личную жизнь, удачную или не удачную семейную жизнь, я бы не хотел, тем более в открытом эфире», - сказал он, комментируя информацию о том, что у его сожительницы Виктории Князевой в собственности находится 7 квартир и 3 машины.

В то же время Князев отметил, что не считает себя «таким успешным коррупционером или успешным чиновником, чтобы заработать такое количество имущества».

Князев также подчеркнул, что в Украине существует достаточно органов, которые могут проверить появившуюся в СМИ информацию.

«Думаю, всему свое время и все станет на свои места», - убежден он.

Напомним, Кабинет Министр Украины назначил генерала полиции третьего ранга Сергея Князева главой Национальной полиции 8 февраля.