Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила свою позицию относительно санкций против России, связанных с оккупацией Крыма.
Об этом заявил в среду в Вашингтоне представитель Белого дома Шон Спайсер, передает Укринформ.
«Я думаю, что посол Хейли очень твердо заявила об этом в ООН, пока Россия не выйдет Крыма, эти санкции не будут прекращаться», - заявил Спайсер.
Таким образом он ответил на вопрос, поддерживает ли президент инициативу об усилении контроля со стороны Конгресса над санкциями против России, представленную в виде нового законопроекта в среду.
Спайсер также напомнил, что существует другой «набор санкций» против РФ, связанный с ее агрессией на востоке Украины. В этой связи он отметил, что «не хотел бы забегать наперед законодательства».
Напомним, 8 февраля шестеро сенаторов США, представляющие обе партии, внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ужесточающий контроль со стороны законодателей за действиями президента по смягчению санкций против России.
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