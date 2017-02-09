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Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила свою позицию относительно санкций против России, связанных с оккупацией Крыма.

Об этом заявил в среду в Вашингтоне представитель Белого дома Шон Спайсер, передает Укринформ.

«Я думаю, что посол Хейли очень твердо заявила об этом в ООН, пока Россия не выйдет Крыма, эти санкции не будут прекращаться», - заявил Спайсер.

Таким образом он ответил на вопрос, поддерживает ли президент инициативу об усилении контроля со стороны Конгресса над санкциями против России, представленную в виде нового законопроекта в среду.

Спайсер также напомнил, что существует другой «набор санкций» против РФ, связанный с ее агрессией на востоке Украины. В этой связи он отметил, что «не хотел бы забегать наперед законодательства».

Напомним, 8 февраля шестеро сенаторов США, представляющие обе партии, внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ужесточающий контроль со стороны законодателей за действиями президента по смягчению санкций против России.

 
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