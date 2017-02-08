Украина получила предложение Германии провести в ближайшее время заседание в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Мы работаем с нашими немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать такую встречу результативной и заставить Россию выполнять Минские договоренности», – отметили в ведомстве, сообщает УНИАН.

Напомним, сегодня уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с РФ Гернот Эрлер заявил, что в Германии считают возможной встречу глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» по поддержанию режима прекращения огня на Донбассе на следующей неделе в Бонне.