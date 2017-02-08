Генеральное консульство Украины в Германии потребовало от ФК «Бавария» извинений за баннер с оскорблениями в адрес украинского футболиста Романа Зозули, поднятый на трибунах мюнхенской «Альянц Арены» во время матча между «Баварией» и «Вольфсбургом». Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк.

«Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов флагмана мирового футбола как в адрес украинского игрока Романа Зозули, так и в адрес всех патриотов Украины, во время матча кубка Германии «Бавария» - «Вольфсбург», – написал он.

Костюк отметил, что правлению ФК «Бавария» направлено соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба. «Особенно странно воспринимать такие действия на территории Баварии, учитывая исторические факты, которые связывают этот регион с зарождением и развитием одного из самых ужасных нацистских режимов мира! Футбол – это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости», – подчеркнул он.

Напомним, во время поединка кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» на трибунах мюнхенской «Альянц Арены» появилась надпись «Нацисты, убирайтесь из футбола. Зозуля, пошел вон!»

31 января Роман Зозуля на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано». Против этого выступили фанаты «Райо», которые известны своими ультралевыми взглядами. Они обвинили Романа в нацизме только потому, что он помогает украинской армии, а его трезубец на футболке они приняли за фашистский знак.

Зозуля после скандала решил остаться в «Бетисе».