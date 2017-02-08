Скончался народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Петр Ванат.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер политсилы Арсений Яценюк.

«С глубокой скорбью узнал о смерти члена нашей команды, народного депутата Украины Петра Ваната - светлого, искреннего человека, настоящего патриота нашего государства. Это большая потеря для всех нас. Глубочайшие соболезнования родным, близким, всем кто знал Петра Михайловича», – написал он.

Петр Михайлович Ванат родился 28 января 1938 года в селе Дубно (Ривненская область) в крестьянской семье. Рано оставшись сиротой, нашел убежище у родственников. Попал в детский дом, а впоследствии в школу-интернат в Тернопольской области. Жена – Людмила Александровна – председатель Наблюдательного совета ОАО «Туркомплекс «Запорожье»; сыновья Александр (1967) и Максим (1973) – предприниматели. Петр Ванат был почетным гражданином Запорожя.