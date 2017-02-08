В некоторых регионах Украины в связи с ухудшением погодных условий и осложнением дорожного движения задерживается доставка почтовых отправлений. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

Так, с задержкой будут доставляться отправления в Херсонской (151 населенный пункт в 4 районах), Запорожской (304 н.п. в семи районах), Днепропетровской (25 н.п. в 4 районах), Житомирской (29 н.п. в 5 районах) и по двум районам в Сумской (4 н.п.), Волынской (11 н.п.), Ивано-Франковской (5 н.п.) областях.

С перечнем районов и городов, где задерживается доставка, можно ознакомиться здесь.

Доставка будет осуществлена ориентировочно 9 февраля.

Напомним, в связи с резким ухудшением погодных условий в пяти областях Украины вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта.