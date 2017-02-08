Правительство выделило почти 12 млн грн для проведения неотложных мер по предотвращению чрезвычайной ситуации в результате горения террикона ОАО «Львовская угольная компания» в Сокальском районе Львовской области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

Средства нужны для восстановления приостановленных мер тушения отвалов породы.

«В случае невозобновления этих мероприятий это может негативно повлиять на экологическую ситуацию в регионе из-за вероятности выбросов вредных веществ в атмосферу», - отмечается в сообщении.

«Сейчас крайне сложно полностью погасить террикон на Червоноградской фабрике. Меры тушения уже помогли минимизировать площадь возгорания и уменьшить горение до состояния гниения. Чтобы продолжать эти меры, необходимы средства, которые правительство сегодня выделило», - прокомментировал соответствующее решение Степан Кубив.

По информации ГосЧС, начальная площадь горения террикона на территории породного отвала ОАО «Львовская угольная компания» составляла 1,2 га, в настоящее время продолжается тление внутри отвала террикона отдельными ячейками на общей площади 0,085 га.

Денежные средства на неотложные меры по тушению пожара террикона будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Правительство своим решением также обязал Львовскую облгосадминистрацию подать отчет об использовании выделенных средств.