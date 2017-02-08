В связи с резким ухудшением погодных условий в пяти областях Украины вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на информацию Укравтодора.

Так, в Черкасской области с 07:00 8 февраля вводится временное ограничение движения на дорогах местного значения М-05 Киев-Одесса, км 143 + 028 - км 274 + 360; Волынской

с 18:00 7 февраля на дорогах местного значения Т-18-02/М-07/ - Маюничи-Большая-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копилля-Рожище-Торчин-Шклинь-/Н-17/км 110 – км 117 (Торчин-Белосток), движение закрыто для всех видов транспорта.

В Хмельницкой области с 05:00 3 февраля введено ограничение на дорогах местного значения в пределах области; с 09:30 7 февраля на дороге Н-03 Житомир-Черновцы, км 247 - км 278 (Дунаевцы - Каменец-Подольский).

В Винницкой области с 14:00 7 февраля на дорогах М-21 Житомир-Могилев-Подольский (км 131- км 230), Р-08 Немиров-Ямполь (км 35 - км 115 (от города Тульчин до Ямполья)

На Закарпатье – с 5 февраля в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород-Демичи (18 км) через реку Латорица.