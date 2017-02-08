Опубликовано видео из кабинета командира подразделения «ДНР» «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), в котором он был ликвидирован сегодня утром. Об этом сообщает российский сайт Life.

На кадрах видно, что помещения здания сильно выгорели после взрыва.

По предварительным данным, убийцы использовали реактивный пехотный огнемет «Шмель» в качестве оружия, что объясняет большую площадь пожара после взрыва.

Напомним, командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит сегодня утром в Донецке в результате теракта.