Опубликовано видео из кабинета командира подразделения «ДНР» «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), в котором он был ликвидирован сегодня утром. Об этом сообщает российский сайт Life.
По предварительным данным, убийцы использовали реактивный пехотный огнемет «Шмель» в качестве оружия, что объясняет большую площадь пожара после взрыва.
Напомним, командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит сегодня утром в Донецке в результате теракта.
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