Жители Киева начали сбор подписей против продолжения Борщаговской линии скоростного трамвая до станции метро «Дворец спорта».

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского горсовета.

«Почти 10 лет киевская община избавлялась от рельсов в центре города. А вместе с рельсами – от транспортных пробок на улицах Саксаганского, Шота Руставели, Эспланадной и Жилянской. Пробок стало меньше, но не надолго. А теперь представьте, что по этим улицам снова будут ездить трамваи. Трамвайная линия в самом центре города никак не будет скоростной», - написал автор обращения Алексей Скумин.

Он убежден, что продление скоростного трамвая будет нецелесообразным, и предложил проверить эту инициативу на коррупционную составляющую.

Напомним, столичные власти в этом году планируют начать работы по продолжению Борщаговской линии скоростного трамвая до станции метро «Дворец спорта».