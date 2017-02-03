В этом году в Киеве планируют начать работы по продолжению Борщаговской линии скоростного трамвая до станции метро «Дворец спорта».

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевпастранс».

«Параметры этого проекта предусматривают длину линии в однопутном измерении – 7,3 км, которая позволит увеличить пассажиропоток на 60% в сутки. Сейчас пассажиропоток составляет более 100 тысяч человек», – сообщил генеральный директор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко.

Кроме того, запланировано начало реконструкции транспортно-пересадочных узлов «Черниговская», «Петровка», «Контрактовая площадь» и строительство современной станции «ул. Генерала Потапова».

Ориентировочная дата завершения работ – 2019 год.

Также в 2017 году «Киевпастранс» намерен начать масштабное исследование трамвайных путей Левобережья с целью подготовки необходимой документации и смет.