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В этом году в Киеве планируют начать работы по продолжению Борщаговской линии скоростного трамвая до станции метро «Дворец спорта».

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевпастранс».

«Параметры этого проекта предусматривают длину линии в однопутном измерении – 7,3 км, которая позволит увеличить пассажиропоток на 60% в сутки. Сейчас пассажиропоток составляет более 100 тысяч человек», – сообщил генеральный директор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко.

Кроме того, запланировано начало реконструкции транспортно-пересадочных узлов «Черниговская», «Петровка», «Контрактовая площадь» и строительство современной станции «ул. Генерала Потапова».

Ориентировочная дата завершения работ – 2019 год.

Также в 2017 году «Киевпастранс» намерен начать масштабное исследование трамвайных путей Левобережья с целью подготовки необходимой документации и смет.
ForUm

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