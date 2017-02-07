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Обыски в здании, где расположена приемная нардепа от «Радикальной партии» Игоря Мосийчука, связаны с фактом захвата помещений площадью 2,5 тыс. кв м в Киеве и не имеют отношения к народным депутатам или адвокатской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

«Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины осуществляется расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины по факту противоправного отчуждения имущества одного из предприятий и злоупотребления служебным положением должностными лицами регистрационной службы городского управления юстиции Киевской области», - говорится в сообщении.

В ходе расследования на основании решения суда проведено более десяти обысков, в том числе по фактическому месту жительства адвокатов.

«При этом указанные обыски не имели никакого отношения непосредственно к адвокатской деятельности Л. Сивакова и А. Мамалыги, а были связаны исключительно с фактом противоправного завладения недвижимым имуществом – помещениями общей площадью почти 2,5 тыс. кв м, расположенных в Киеве», - отметили в ГПУ.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в здании, где находится приемная народного депутата из фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука, однако следственные действия не имеют отношения к деятельности нардепа.
ForUm

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