Около 7,3 тыс. домов в Луганской области разрушены в ходе боевых действий. Об этом заявил глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

«Что касается самой инфраструктуры, да, у нас проблемы. У нас в Станице Луганской разбиты 300 домов, которые до фундамента разрушены полностью. Около 3 тысяч домов только по одной Станице Луганской - частично разрушены», – сказал руководитель области в эфире «5 канала», сообщает Укринформ.

В целом в Луганской области по всей линии разграничения около 7,3 тысячи домов частично или полностью разрушены. При этом, по словам главы ОВГА, на сегодня около 1,7 тыс. домов восстановлены.