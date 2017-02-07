также в разделеОбщество
AliExpress отменил бесплатную доставку в Украину 11
Аваков внес кандидатуру на должность главы Нацполиции 40
В «янтарный» Олевск направили Нацгвардию 20
Аброськин рассказал о конфликте с блокировщиками 218
Эстония выделит Украине €400 тысяч гуманитарной помощи 7
Трамп в очередной раз заявил, что не знаком с Путиным 295
На Авдеевском коксохиме опровергли информацию о «Точках-У» на заводе 34
В ГПУ объяснили причину обысков в приемной Мосийчука 76
Минобразования аннулировало лицензии оставшихся в Крыму и на Донбассе вузов 22
Депутаты увеличили штрафы за мусор и пожары в лесу 37
Разведка: Из Донецка в Ростов отправили два «КамАЗа» с «грузом 200» 232
Рада провалила закон о добыче янтаря 101
В прошлом году 95 тысяч украинцев попросили вид на жительство в Польше 43
Высший совет правосудия упростил арест судей 24
Снайперы НВФ обстреляли украинских офицеров СЦКК 47
ГПУ расследует хищение кредита Всемирного банка 80
В Винницкой области ограничили движение грузовиков 118
Из-за непогоды ограничено движение в 4 областях Украины 76

Около 7,3 тыс. домов в Луганской области разрушены в ходе боевых действий. Об этом заявил глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

«Что касается самой инфраструктуры, да, у нас проблемы. У нас в Станице Луганской разбиты 300 домов, которые до фундамента разрушены полностью. Около 3 тысяч домов только по одной Станице Луганской - частично разрушены», – сказал руководитель области в эфире «5 канала», сообщает Укринформ.

В целом в Луганской области по всей линии разграничения около 7,3 тысячи домов частично или полностью разрушены. При этом, по словам главы ОВГА, на сегодня около 1,7 тыс. домов восстановлены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Ботинки зимние