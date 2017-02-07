также в разделеОбщество
Аваков внес кандидатуру на должность главы Нацполиции 40
В «янтарный» Олевск направили Нацгвардию 20
Аброськин рассказал о конфликте с блокировщиками 218
Эстония выделит Украине €400 тысяч гуманитарной помощи 7
Трамп в очередной раз заявил, что не знаком с Путиным 295
На Авдеевском коксохиме опровергли информацию о «Точках-У» на заводе 34
На Луганщине в ходе боевых действий разрушены более 7 тысяч домов 21
В ГПУ объяснили причину обысков в приемной Мосийчука 76
Минобразования аннулировало лицензии оставшихся в Крыму и на Донбассе вузов 22
Депутаты увеличили штрафы за мусор и пожары в лесу 37
Разведка: Из Донецка в Ростов отправили два «КамАЗа» с «грузом 200» 232
Рада провалила закон о добыче янтаря 101
В прошлом году 95 тысяч украинцев попросили вид на жительство в Польше 43
Высший совет правосудия упростил арест судей 24
Снайперы НВФ обстреляли украинских офицеров СЦКК 47
ГПУ расследует хищение кредита Всемирного банка 80
В Винницкой области ограничили движение грузовиков 118
Из-за непогоды ограничено движение в 4 областях Украины 76

Китайский интернет маркет-плейс AliExpress с 7 февраля изменяет условия доставки. Об этом сказано в пресс-релизе компании.

Отмечается, что AliExpress хочет улучшить качество доставки и минимизировать неудобства для покупателей из Украины, России и Беларуси. Потому с сегодняшнего дня (по тихоокеанскому времени) посылки в эти страны обязательно будут получать трек-номер, по которому можно будет отследить их передвижения. При этом «эконом-доставка» больше не будет доступна в Украине и Беларуси. В Россию не будут бесплатно доставлять посылки стоимостью выше 2 долларов, сообщает УНИАН.

Как известно, ранее оплату за доставку без трек-номера некоторые продавцы вкладывали в стоимость товара. При этом товары нередко терялись по дороге к получателю, который не всегда мог вернуть себе деньги.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Ботинки зимние