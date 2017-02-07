Китайский интернет маркет-плейс AliExpress с 7 февраля изменяет условия доставки. Об этом сказано в пресс-релизе компании.

Отмечается, что AliExpress хочет улучшить качество доставки и минимизировать неудобства для покупателей из Украины, России и Беларуси. Потому с сегодняшнего дня (по тихоокеанскому времени) посылки в эти страны обязательно будут получать трек-номер, по которому можно будет отследить их передвижения. При этом «эконом-доставка» больше не будет доступна в Украине и Беларуси. В Россию не будут бесплатно доставлять посылки стоимостью выше 2 долларов, сообщает УНИАН.

Как известно, ранее оплату за доставку без трек-номера некоторые продавцы вкладывали в стоимость товара. При этом товары нередко терялись по дороге к получателю, который не всегда мог вернуть себе деньги.



