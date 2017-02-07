Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в здании, где находится приемная народного депутата из фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука, однако следственные действия не имеют отношения к деятельности нардепа. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Обыски, которые сейчас проводятся Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины, не имеют никакого отношения к политической деятельности народного депутата Мосийчука. Все детали – позже», - пообещала она.

Мосийчук в Facebook сообщил, что сотрудники Генпрокуратуры и СБУ сегодня утром пришли с обысками в его приемную в Василькове Киевской области, однако, убедившись, что она действительно является общественной приемной, извинившись, покинули ее.

«Работники ГПУ и СБУ, которые пришли обыскивать мою общественную приемную в Василькове, убедившись, что это действительно приемная народного депутата, извинились и ушли», - утверждает нардеп.

В то же, по его словам, ГПУ и СБУ настаивают на проведении обыска дома у его помощника и адвоката Андрея Мамалыги.