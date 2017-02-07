В воскресенье, 5 февраля, из Донецка в Ростов-на-Дону отправлено два автомобиля «КамАЗ» с «грузом 200», сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Продолжается вывоз тел убитых российских военнослужащих на территорию РФ. 5 февраля с.г. из морга областной больницы Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону отправлено два автомобиля «КамАЗ» с «грузом 200», – говорится в сообщении.

Напомним, в пресс-центре штаба АТО сообщили, что в районе Авдеевки до сих пор не эвакуированы тела убитых членов незаконных вооруженных формирований из-за одностороннего нежелания их командования договариваться о прекращении огня.