В районе Авдеевки до сих пор не эвакуированы тела убитых членов незаконных вооруженных формирований из-за одностороннего нежелания их командования договариваться о прекращении огня, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Отчаянные попытки российско-оккупационных войск захватить наши позиции в районе населенного пункта Авдеевка привели к многочисленным потерям среди боевиков. При этом, тела убитых террористов остаются до сих пор не эвакуированными из-за одностороннего нежелания оккупантов договариваться о прекращении огня», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что в течение нескольких последних дней украинская сторона неоднократно предлагала представителям ОРДЛО обеспечить соблюдение режима «тишины» в районе авдеевской промзоны, чтобы осуществить поиск и эвакуацию погибших членов НВФ. Впрочем, никакого ответа на обращение украинской стороны так и не поступило.

«Указанное в который раз подтверждает, что для командования российско-террористических войск поддержание эскалации боевых действий важнее, чем элементарное уважение к собственным людям, которые стали очередными жертвами кремлевской авантюры в Украине», – подчеркнули в пресс-центре.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.