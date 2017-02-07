Установившаяся тенденция к улучшению макроэкономических показателей развития Украины и условий работы финансового сектора будет способствовать сохранению умеренной волатильности курса гривни. Об этом говорится в материалах заседания Совета финансовой стабильности, прошедшего под руководством главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и министра финансов Александра Данилюка.

«Участники заседания отметили улучшение макроэкономических условий работы финансового сектора, в частности, ускорение темпов экономического роста. В то же время появились дополнительные инфляционные риски, а потому текущий прогноз изменения индекса потребительских цен Национального банка Украины на уровне 9,1% на конец 2017 года находится ближе к верхней границе целевого диапазона 8% +/- 2 процентных пункта», - говорится в материалах заседания, сообщает УНИАН.

Также отмечается, что при этом фискальная политика остается сдержанной, а дефицит бюджета находится в пределах определенных ориентиров. «Обменный курс гривни стабилизировался после периода повышенной турбулентности в декабре-январе. В дальнейшем, в течение 2017 года фундаментальные условия будут способствовать сохранению умеренной волатильности курса», – сказано в сообщении.

Напомним, в бюджете-2017 заложен курс гривни 27,2 за доллар при инфляции 8,1%.