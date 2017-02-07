Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает недопустимым отсутствие народных депутатов на рабочем месте во время российской военной агрессии против Украины.
Об этом он заявил во время открытия 6-й сессии ВР 8-го созыва, сообщает Укринформ.
«Никто не может объяснить, до слез просто подло», - сказал он.
По его словам, в первую очередь нежелание некоторых депутатов ходить на работу связано с низким уровнем ответственности.
«В то же время уровень доверия общества к Верховной Раде – критический», - подчеркнул Парубий.
Он заметил, что в случае, когда у депутатов нет времени на работу в сессионном зале, то пусть сдают мандаты и занимаются своими частными бизнесами.
Второй причиной низкой дисциплины депутатского корпуса он назвал попытку дестабилизировать парламент из-за внутриполитической вражды.
«Сегодня уже твердо можно заявить: план, направленный на дестабилизацию и паралич главного законодательного органа страны, провалился. Парламент работает, и со всеми вызовами, которые стояли перед нами, мы справились», - сказал он.
Парубий подчеркнул, что не имеем морального права повторить ошибки прошлого, потому что формула «2 украинца - 3 гетмана» - это технология, которая навязана Кремлем и ведет к потере независимости.
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