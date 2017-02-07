Журналист-расследователь Алексей Станчевский, который в январе передал в ГПУ и СБУ факты причастности народного депутата Сергея Рыбалки к компании черного пиара торговой сети «АТБ», заявил об угрозе для его жизни, сообщает «Апостроф».

В частности, соответствующее заявление появилось на страничке Станчевского в Facebook. По его словам, журналист вместе с адвокатом Иваном Макаром обратился в Святошинское управление Национальной полиции в Киеве с сообщением о преступлении.

«После проведения нашего вместе с Дмитрием Воронковым и Константином Диканем расследования коррупционной деятельности народного депутата «радикала» Сергея Рыбалки относительно рейдерского захвата сети АТБ, я лично начал получать угрозы. Наверное, пришла «ответка» от Рыбалки и его товарищей по фракции. Неизвестные лица с разных номеров присылают мне смс с требованием прекратить рассказывать в теле - и радио-эфирах о коррупционной деятельности Сергея Рыбалки и «заткнуть рот». В случае отказа эти бандиты угрожают мне физической ликвидацией», - написал Станчевский.

При этом в своем заявлении в полицию он указал номера четырех мобильных телефонов, с которых получал смс с угрозами, а также содержание этих сообщений, большинство из которых содержит ненормативную лексику. По мнению Станчевского, все эти смс связанные с его расследованием рейдерской атаки на торговую сеть АТБ, организатором которой якобы был народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка и его помощники.

В заявлении Станчевский написал, что к угрозам его жизни могут быть причастны и другие народные депутаты от Радикальной партии, в частности, и сам Олег Ляшко.

«Поскольку дело относительно народного депутата Украины Сергея Рыбалки, которым я занимаюсь, таковое, что касается не только его уголовного преследования и политической карьеры, но и интересов всей Радикальной партии Олега Ляшко, имею все основания считать, что указанные угрозы убийством являются такими, которые могут реализоваться. Поэтому у меня возникают опасения относительно реального осуществления этих угроз», - написал Алексей Станчевский в своем обращении к Нацполицию.

Кроме того, как сообщил Станчевский, он намерен продолжать расследования относительно коррупционных действий депутатов украинского парламента.

«Конечно, никого не боюсь и продолжаю расследовать коррупционную деятельность наших народных избранников. Всем удачного дня! П.С. Добавляю скрин-копию сообщения о преступлении», - написал Станчевский.