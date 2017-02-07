В случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью на Донбассе не исключено введение военного положения.
Об этом в эфире ICTV заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
При этом он добавил, что отдельные страны могут находиться в состоянии войны, но военное положение может быть не введено.
«Состояние войны, введение военного положения, российская агрессия – это разные понятия. Российская агрессия уже является вопросом гораздо большим, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только милитарными средствами, но по определению всеми средствами: и милитарными и гибридными», – сказал он.
Напомним, во фракции «Блок Петра Порошенко» допускают введение военного положения, если Россия будет серьезно наступать на всех фронтах.
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