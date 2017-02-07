В случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью на Донбассе не исключено введение военного положения.

Об этом в эфире ICTV заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

При этом он добавил, что отдельные страны могут находиться в состоянии войны, но военное положение может быть не введено.

«Состояние войны, введение военного положения, российская агрессия – это разные понятия. Российская агрессия уже является вопросом гораздо большим, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только милитарными средствами, но по определению всеми средствами: и милитарными и гибридными», – сказал он.

Напомним, во фракции «Блок Петра Порошенко» допускают введение военного положения, если Россия будет серьезно наступать на всех фронтах.