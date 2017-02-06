Обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад, сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Сегодня к централизованному электроснабжению были подключены все жители Авдеевки.

Донецкая фильтровальная станция была запущена в работу и водоснабжение жителей города было восстановлено.

Министр финансов Украины Александр Данилюк инициировал привлечение к дисциплинарной ответственности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что обе враждующие стороны на Донбассе используют населенные пункты для установки вооруженных позиций.

Россия повторно отказала Украине в выдаче Олега Сенцова и Александра Кольченко, сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Украина не принимала решения о введении санкций против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен за ее высказывания в отношении Крыма.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи обстрелом 1 февраля транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

Комиссия по отбору главы Нацполиции определилась с тремя кандидатами на эту должность.

В связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля, с 06:00 до 20:00 въезд крупногабаритного транспорта в Киев был ограничен. Пробки на дорогах Киева достигали 10 баллов.

Общественный транспорт Киева был переведен на специальный режим движения.

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении главы «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого в 2014 году самолета Ил-76 Вооруженных сил Украины.