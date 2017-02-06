В переходе станции метро «Олимпийская» в Киеве демонтировали почти все МАФы. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

«Больше пространства для вас будет на станции «Олимпийская». Всего 90% конструкций, которые противоречили правилам пожарной безопасности в метро, демонтированы», - отмечается в сообщении.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkyivmetro%2Fposts%2F1842866375960769&width=500" width="500" height="466" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Сотрудники метро призвали пассажиров сообщать о случаях стихийной торговли дежурным правоохранителям, не покупайте с рук и не жертвовать средства в подземке.