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В переходе станции метро «Олимпийская» в Киеве демонтировали почти все МАФы. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

«Больше пространства для вас будет на станции «Олимпийская». Всего 90% конструкций, которые противоречили правилам пожарной безопасности в метро, демонтированы», - отмечается в сообщении.

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Сотрудники метро призвали пассажиров сообщать о случаях стихийной торговли дежурным правоохранителям, не покупайте с рук и не жертвовать средства в подземке. 
ForUm

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