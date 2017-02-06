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Из-за ледового затора на территории Словакии возникла угроза подтопления Ужгорода и Сторожницы, заявил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника, Закарпатье предложило Словакии собственные пиротехнические бригады для взрывных работ и разблокирования ледохода.

«Ледоход на реке Уж, которая проходит через Закарпатье, застопорился на территории соседней Словакии. Образовался огромный затор из ледовых глыб общей длиной 5 километров», - сообщили Москаль.

По его словам, если Словакия не примет срочные меры по разблокированию ледохода, вода в Уже стремительно поднимется и может затопить часть Сторожницы и Ужгорода.

«В Словакию срочно выехал начальник Бассейнового управления водных ресурсов Тиса Владимир Чипак, который вместе со словацкими водниками осмотрит ситуацию на месте. При необходимости Закарпатье готово отправить в Словакию свои пиротехнические бригады для взрывных работ и разблокирования ледохода», - отметил глава ОГА.

Параллельно осуществляется постоянный мониторинг ледохода в соседних Венгрии и Румынии.

Напомним, 3 февраля в Закарпатской области в результате таяния снега, образования ледовых заторов на потоках и реках, выпадения дождя, поднятия уровней грунтовых вод, ручьев, рек произошло подтопление 87 домохозяйств в Перечинском, Иршавском и Тячевском районах, а также 4 жилых домов.

По состоянию на 4 февраля в девяти районах было подтоплено 525 домохозяйств. 

5 февраля, по данным ГосЧС, подтоплений домохозяйств и жилых домов в Закарпатской области уже не было.   
ForUm

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