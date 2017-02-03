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В Закарпатской области в результате таяния снега, образования ледовых заторов на потоках и реках, выпадения дождя, поднятия уровней грунтовых вод, ручьев, рек произошло подтопление 87 домохозяйств в Перечинском, Иршавском и Тячевском районах, а также 4 жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, в селе Бронька Иршавского района сформировался ледовый затор на р. Красная, в результате чего подтоплены 28 домохозяйство, 1 дошкольное учебное заведение, магазин «Стройматериалы», пилорама. Отселены 3 семьи (5 детей, 6 взрослых) к родственникам.

В селах Кушница, Сельцо, Каменское, Белки подтоплены домохозяйства, разливы рек и заторы льда; в Иршаве подтоплены 35 домохозяйств.  

В селе Тарасовка Тячевского района произошел сход снежной лавины объемом около 150 куб.м.; в селе Новоселица подтоплен жилой дом, семья отселена к родственникам.

В Перечинском районе в селе Турья Поляна подтоплена центральная улица и транспортный мост. В результате образовался ледовый затор протяженностью ориентировочно 200 м, подтоплено ориентировочно 20 дворов.

Как сообщает Мukachevo.net, ситуация динамично меняется. К сожалению, в направлении ухудшения и обострения. В частности, если по состоянию на 07:30 пятницы  было затоплено 36 дворов, то по состоянию на 10:00 уже 87.

Начиная с вечера 2 февраля в нескольких районах области в реках начал подниматься уровень воды, а лед интенсивно пошел по течению.  
ForUm

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