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В девяти районах Закарпатской области подтоплено 525 домохозяйств. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«3 февраля в результате таяния снега, образования ледовых заторов на потоках и реках области, выпадение дождя поднятия уровней грунтовых вод, ручьев, рек произошло подтопление 525 домохозяйств, 4 жилых домов, 13 подвалов жилых домов, 25 га сельхозугодий в 9 районах области: Перечинском, Иршавском, Тячевском, Свалявском, Мукачевском, Раховском, Воловецком, Межгорском и Хустском районах. Также повреждено 3 жилых дома и 1 магазин», - говорится в сообщении.

Также из-за таяния снега и льда на реках Боржава, Великая Уголька, Красная, Одаров, Ричанская, Река и Хустец образовалось 10 ледяных заторов. Паводковой водой перелито дорожное полотно 9 дорог местного значения (высотой до 10 см), в том числе на 3 автодорогах проезд ограничен.

В настоящее время наблюдается спад воды в реках горных районов (Раховский, Межгорский, Воловецкий и Свалявский) и повышение уровней воды на реках Перечинского, Тячевского, Мукачевского, Хустского и Иршавского районов.

Для ликвидации ледовых заторов привлечено 4 штатные пиротехнические группы. Осуществлено 4 подрыва на реках Боржава Иршавского района, Великая Уголька Тячевского района, Река Хустского района и Латорица Мукачевского района.

К отводу воды с территорий дворов и откачки из подвалов подтопленных домов и зданий привлечено 419 чел. и 69 ед. техники.
ForUm

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