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В Авдеевке задокументировано 179 повреждений разной степени в частных домах и квартирах, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.  

«Из них – 133 в частном секторе, 25 квартир в многоэтажках. Повреждены также 7 частных гаражей, 3 автомобиля, магазин и железнодорожные пути на станции Авдеевка», - написал он в Facebook.

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По словам главы ОВГА, газ и теплоснабжение в квартирах города есть, вода подается по графику.

«Больница и «Укртелеком» работают в штатном режиме. Подразделения национальной полиции работают в усиленном режиме для обеспечения порядка в городе», - отметил чиновник.

Напомним, по состоянию на 10:00 воскресенья, 5 февраля, из Авдеевки эвакуированы 290 человек, в том числе 42 человека пожилого возраста и 135 детей. 
ForUm

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