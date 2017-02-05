Полиция Запорожья задержала злоумышленников, которые длительное время похищали автомобили на территории региона. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Оперативникам внутренней безопасности запорожской милиции стало известно о факте незаконного завладения неизвестными лицами служебным автомобилем, который находится в пользовании областного Управления защиты экономики.

Во время проверки полицейские установили, что 24-летний сотрудник УЗЭ был задействован в оперативных мероприятиях, в частности – на проведении санкционированных обысков, которые затянулись до позднего времени. Посреди ночи оперативник на служебном автомобиле заехал домой переодеться. Машину полицейский припарковал во дворе дома, но вернувшись через10 минут обнаружил ее отсутствие.

По факту незаконного завладения автотранспортом следственным отделом начато уголовное производство по ч.2 ст.289 УК Украины.

Через несколько часов местонахождение служебного «ВАЗа» было установлено, как и лица похитителей. Ими оказались двое местных жителей. Один из них, 24-летний молодой человек, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений в 2016 году. Его 25-летний сообщник сейчас находится под следствием за хранение наркотических веществ.

Как впоследствии выяснилось, злоумышленники похитили авто и отогнали его на территорию одного из гаражных кооперативов Запорожья. В гараже воры обнаружили в багажнике угнанного авто государственные номерные знаки на синем фоне – служебные полицейские, в то время, как на самом автомобиле были прикреплены обычные белые, так называемые номера оперативного прикрытия. В этот момент полиция задержала злоумышленников.

Кроме служебного «ВАЗа», правоохранители обнаружили в гараже детали от ранее разобранных автомобилей различных марок: колеса, бамперы, элементы двигателей и кузова. Похитителей доставили в Днепровский отдел запорожской милиции. Мужчины признались в похищении «Жигулей», а также еще 10 аналогичных преступлений.

Они задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.