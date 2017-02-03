также в разделеОбщество
Перехват СБУ: Украинские территории обстреливают из Донецка 11
Памятнику Ленину в Харькове нашли замену 13
Дизайнеры показали, как планируют использовать логотип «Евровидения» 13
Порошенко наградил военных, защищающих Авдеевку 6
Посольство Украины в Испании вступилось за Зозулю 16
Электроснабжение Авдеевки восстановить не удалось 33
Следком РФ обвинил украинских военных в обстреле Донецка 43
Силовики задержали орденоносного «ДНРовца» 46
В Минобороны не знают, что вчера взорвалось в Донецке 72
Умер мэр Луцка 49
Порошенко наградил почти сотню военных, 34 – посмертно 36
Питьевую воду в дома жителей Авдеевки подают дважды в сутки 14
В Авдеевке начали ремонтировать ЛЭП 30
Прошлые сутки стали рекордными по интенсивности обстрелов за последний год 38
СБУ перекрыла крупный канал поставки суррогата в зону АТО 70
В силовых ведомствах подтвердили ранение «Гиви» под Авдеевкой 60
Турчинов снова прилетел в Авдеевку 97
НАБУ открыло дело по закупке внедорожников для Нацполиции 79

Командир батальона НВФ «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным «Гиви», подтвердил информацию, что 1 февраля он получил ранение в боях в промзоне Авдеевки, сообщает российское издание Life.

В то же время «Гиви» отметил, что ранение оказалось неопасным и даже позволило ему дальше руководить в бою членами НВФ.

Напомним, о ранении «Гиви» 31 января также сообщали информресурсы НВФ.

Ранее военный «Мартин Брест» сообщил, что батальон «Сомали» - группировка «Гиви» - понес потери на уровне 40%. Отмечалось, что он отдал приказ бросить в бой свой последний резерв - танковую роту. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Ботинки зимние