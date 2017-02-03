Командир батальона НВФ «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным «Гиви», подтвердил информацию, что 1 февраля он получил ранение в боях в промзоне Авдеевки, сообщает российское издание Life.

В то же время «Гиви» отметил, что ранение оказалось неопасным и даже позволило ему дальше руководить в бою членами НВФ.

Напомним, о ранении «Гиви» 31 января также сообщали информресурсы НВФ.

Ранее военный «Мартин Брест» сообщил, что батальон «Сомали» - группировка «Гиви» - понес потери на уровне 40%. Отмечалось, что он отдал приказ бросить в бой свой последний резерв - танковую роту.