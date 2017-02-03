Разработчики логотипа для «Евровидения-2017» показали, как планируют его использовать в городском пространстве.
Как известно, логотипом песенного конкурса в этом году стало традиционное украинское ожерелье.
Визуальный образ конкурса можно будет увидеть не только на рекламных площадках - ситилайтах и вагонах метро, но и на почтовых марках, зонтах, браслетах и даже носках.
Eurovision brand video from banda on Vimeo.
Напомним, 30 января Украина выбрала лозунг и логотип «Евровидения-2017», которое состоится в Киеве.
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