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Разработчики логотипа для «Евровидения-2017» показали, как планируют его использовать в городском пространстве.

Как известно, логотипом песенного конкурса в этом году стало традиционное украинское ожерелье.

Визуальный образ конкурса можно будет увидеть не только на рекламных площадках - ситилайтах и вагонах метро, но и на почтовых марках, зонтах, браслетах и даже носках.

Eurovision brand video from banda on Vimeo.

Напомним, 30 января Украина выбрала лозунг и логотип «Евровидения-2017», которое состоится в Киеве.
ForUm

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