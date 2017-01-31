Член незаконных вооруженных формирований «ДНР» Михаил Толстых, известный под кличкой «Гиви», ранен в боях под Донецком.
Об этом сообщает Остров со ссылкой на сайт так называемого «Центра оперативного взаимодействия».
«Гиви» ранен в боях в северной части Донецка», - говорится в сообщении.
Подробности о ранениях боевика и их тяжести пока не сообщаются.
Напомним, ожесточенные бои между ВСУ и членами НВФ продолжаются на донецком направлении с 29 января.
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