также в разделеПроисшествия
НВФ обстреляли еще один город на Донбассе 37
Трое пострадавших от взрыва на Харьковщине умерли в больнице 38
Под землей на шахте Засядько заблокированы 203 горняка 654
В Авдеевке ранен местный житель 25
За сутки в зоне АТО трое военных погибли, 24 ранены и травмированы 55
НВФ выпустили по Авдеевке более 80 ракет из «Градов» 88
На Львовщине ученики подожгли школу, чтобы украсть классный журнал 67
Авдеевский коксохим обесточен, начата консервация 96
Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, тепла и света 152
За день в зоне АТО погибли 3 бойца, 17 – ранены 146
Сутки в АТО: 5 военных погибли, 14 – ранены 123
С начала суток в авдеевской промзоне погибли 2 военных, 5 – ранены 69
Названы имена погибших в авдеевской промзоне 165
За прошлые сутки погибли 5 бойцов АТО, 9 – ранены и 4 – травмированы 96
Сегодня погибли 4 украинских военных, 5 – ранены 137
Авдеевка осталась без света 35
В Авдеевке в результате обстрела ранены двое местных жителей 44
Штурм Авдеевской промзоны: погибли трое военных, еще один ранен 216

Член незаконных вооруженных формирований «ДНР» Михаил Толстых, известный под кличкой «Гиви», ранен в боях под Донецком.

Об этом сообщает Остров со ссылкой на сайт так называемого «Центра оперативного взаимодействия».  

«Гиви» ранен в боях в северной части Донецка», - говорится в сообщении. 

Подробности о ранениях боевика и их тяжести пока не сообщаются. 

Напомним, ожесточенные бои между ВСУ и членами НВФ продолжаются на донецком направлении с 29 января
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

152
Теги
Ботинки зимние